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Деревянные постройки загорелись в Подмосковье на площади 2 тыс. кв. м

В пресс-службе МЧС России ТАСС уточнили, что к тушению привлечено 17 человек и шесть единиц техники

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел на территории городского округа Серебряные Пруды в Подмосковье, загорелись деревянные нежилые постройки на площади 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар произошел в Серебряных Прудах, в селе Успенское, горят сараи. Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства. По его словам, на месте тушения пожара работает не менее пяти автоцистерн.

В пресс-службе МЧС России ТАСС уточнили, что информация о пожаре поступила в 16:45 мск. Огнем охвачено 2 тыс. кв. м заброшенных строений в поле. "Угрозы жилым домам нет. К тушению привлечено 17 человек и шесть единиц техники", - сказали в пресс-службе.

 

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