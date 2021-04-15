Экс-судью из Анапы приговорили к 6,5 года колонии за покушение на мошенничество

ТАСС, 15 апреля. Суд приговорил к 6,5 года лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей бывшего судью Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева, сообщили журналистам в СК РФ в четверг.

"Приговором суда Владимиру Стародубцеву назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей и лишением права занимать определенные должности в течение трех лет, Александру Стародубцеву - шести лет лишения свободы со штрафом 700 тыс. рублей, Геннадию Еременко - 5,5 года лишения свободы со штрафом 600 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в отношении Владимира Стародубцева было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. По предварительной версии, судья Стародубцев совместно со своим сыном Александром Стародубцевым и родственником Геннадием Еременко требовал от предпринимателя денежные средства в размере более 50 млн рублей якобы для их передачи в качестве взятки судьям Краснодарского краевого суда. Судья Стародубцев был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России при получении денежных средств, также уголовные дела были возбуждены в отношении его пособников.