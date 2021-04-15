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Пожар в административном здании на юго-востоке Москвы локализовали

Информации о пострадавших нет

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пожар в административном здании на Южнопортовой улице на юго-востоке Москвы, где произошло обрушение, локализован. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Благодаря слаженной работе пожарных, пожар локализован. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

Пожар в административном здании на Южнопортовой улице начался в 16:12 мск. Там загорелась крыша. Первоначальная площадь возгорания составила 400 кв. м, в результате пожара произошло частичное обрушение. Позже огонь распространился на 500 кв. метров.

Информации о пострадавших нет. В ходе тушения спасен один человек.

По данным из открытых источников, по адресу: Южнопортовая улица, дом 5, строение 7, находится, кроме других организаций, отделение Пенсионного фонда РФ.

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