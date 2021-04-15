Открытое горение в административном здании на юго-востоке Москвы ликвидировано

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании на Южнопортовой улице на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Принятыми мерами в 17:53 мск открытое горение было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

Пожар в административном здании на Южнопортовой улице начался в 16:12 мск. Там загорелась крыша. Первоначальная площадь возгорания составила 400 кв. м, в результате пожара произошло частичное обрушение. Позже огонь распространился на 500 кв. м.

В ходе тушения спасен один человек.

По данным из открытых источников, по адресу: Южнопортовая улица, дом 5, строение 7, находится, кроме других организаций, отделение Пенсионного фонда РФ.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ПФР, отделения Пенсионного фонда России в данном здании нет. "Срок аренды помещения, расположенного по данному адресу, истек в январе 2021 года. В настоящее время подразделения Пенсионного фонда там нет", - сообщили в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (18:21 мск) — добавлены подробности по тексту.