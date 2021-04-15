Дело экс-министра экологии Татарстана, обвиняемого в организации убийства, передали в суд

КАЗАНЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Бывший министр экологии и природных ресурсов Татарстана, экс-глава Буинского муниципального района Аглям Садретдинов предстанет перед судом по обвинению в организации убийства и четырех эпизодах получения взятки. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами СК РФ по Татарстану завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Буинского района республики 69-летнего Агляма Садретдинова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Организация убийства"), а также четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4, 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что в 2003 году Садретдинов, будучи главой района, организовал убийство местного жителя. Поводом к этому послужили многочисленные жалобы потерпевшего на Садретдинова в различные инстанции. Для совершения убийства он обратился к членам казанского преступного сообщества "Квартала". Те за вознаграждение в 180 тыс. рублей застрелили мужчину на пороге его дома в Буинске. В 2010 году Верховный суд Татарстана приговорил посредника и исполнителя преступления к значительным срокам лишения свободы.

В ходе расследования уголовного дела также установлено, что в период с 2000 по 2006 год Садретдинов получил от местного жителя взятки на сумму более 600 тыс. рублей за помощь в покупке зданий и земельных участков в Буинске.