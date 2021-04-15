СК России возбудил дело по факту гибели в результате обстрела мирного жителя в Донецке

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мирного жителя в результате обстрела Донецка украинскими военнослужащими. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Установлено, что в ночь с 14 на 15 апреля военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований произвели прицельный обстрел с применением стрелкового оружия и минометов калибра 120 мм объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в районе улицы Новороссийской Донецка. В результате погиб не участвующий в вооруженном конфликте 57-летний мирный житель, находившийся в квартире жилого дома", - сообщает СК.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ"). Обстрел, как полагает следствие, был направлен на убийство и причинение вреда гражданскому населению по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских силовиков, причастные к совершению преступлений.