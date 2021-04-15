Арестованному за убийство криминального авторитета Гейдарова предъявили обвинение

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Следствие предъявило Матлабу Султанову обвинение в незаконном обороте оружия и убийстве криминального авторитета Али Гейдарова по прозвищу Альберт Рыжий. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"В ходе допроса мужчина признал свою вину, ему предъявлено обвинение" - сказала она.

Днем 12 апреля 2021 года мужчина, находясь в помещении тренажерного зала, расположенного на Авиационной улице в Москве, произвел в потерпевшего 1981 года рождения не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся. От полученных ранений потерпевший умер на месте происшествия. Уголовное дело было возбуждено по двум статьям УК РФ: "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Следствием установлено, что после совершения преступления обвиняемый скрылся с места происшествия на общественном транспорте, в котором за денежное вознаграждение обменялся куртками со случайным попутчиком. Причастность его к инкриминируемому преступлению подтверждается материалами уголовного дела, а также допросами свидетелей и проведенным опознанием.

Как ранее сообщал источник ТАСС, Султанов в ходе допроса заявил, что не получал ни от кого денег за убийство. По его словам, причиной преступления послужил личный конфликт между ним и Гейдаровым.