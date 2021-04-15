Во Владимирской и Рязанской областях отмечается ухудшение ситуации с ландшафтными пожарами

ТАСС, 15 апреля. Число выездов пожарных подразделений на возгорания сухой травы в Рязанской области за сутки увеличилось почти вдвое, во Владимирской области общая площадь, поврежденная огнем, составила около 126 га, сгорели 13 строений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах региональных управлений МЧС РФ.

Количество загораний сухой травы на территории Рязани и Рязанской области стремительно растет с 9 апреля, отметили в пресс-службе регионального управления МЧС. За прошедший период пожарные расчеты выезжали 417 раз на тушение сухой травы, каждые сутки число возгораний увеличивается в разы. Так, если 13 апреля выездов было 69, то по итогам 14 апреля их стало 123.

На территории Владимирской области, по данным ГУ МЧС на 15 апреля, произошло 83 пала сухой травы, площадь ландшафтных пожаров составляет почти 126 га. В четверг в деревне Першково Гусь-Хрустального района в результате несанкционированного пала сухой растительности произошел переход огня на 13 строений. В связи ростом количества пожаров с 16 апреля в регионе установлен особый противопожарный режим, вводится запрет, в том числе на разведение костров, проведение пожароопасных работ на территории муниципальных образований, соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Сипягин.

Ситуация стабилизируется

В Воронежской области в четверг ликвидировали все лесные пожары в лесхозах региона, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ. С 12 апреля из-за аномальной жары, сильного ветра и отсутствия осадков в регионе было зафиксировано 11 природных пожаров на общей площади более 522 га, самый крупный из них - на площади 464 га - был отмечен в Новохоперском лесничестве. На случай ухудшения ситуации в Воронежском аэропорту дежурит вертолет Ка-32 МЧС России, но в четверг в регионе местами уже начались небольшие дожди, метеорологи сообщают о том, что в регионе ожидается похолодание и осадки.

За прошедшие сутки в Курской области на 30% снизилось число пожаров, при этом число выездов на тушение сухой травы по-прежнему остается высоким. Во время пала сухой травы у частного дома в Прохоровском районе Белгородской области погибла пенсионерка, по факту происшествия следователи проводят проверку. А всего за три дня в регионе, по данным ГУ МЧС РФ, произошло 47 ландшафтных пожаров на общей площади более 33 га, 20 раз пожарные расчеты выезжали для тушения возгораний сухой травы, камыша и мусора. В Ярославской области за сутки зафиксировано 78 палов сухой растительности общей площадью более 66 гектаров.

В Брянской, Ивановской, Костромской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях пожароопасная обстановка остается стабильной. Так, в Смоленской области, где уже второй день идут дожди, число пожаров снизилось, за прошедшие сутки поступило около 20 вызовов, в Костромской - пожарно-спасательные подразделения 16 раз выезжали на ликвидацию горения сухой травы, в Тамбовской - за минувшие двое суток зафиксировано шесть возгораний в лесах, огнем пройдено более 9 га. "В Брянской области с начала года было 693 пала сухой травы на общей площади 536 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выездов стало меньше на 327", - отметили в пресс-службе регионального управления МЧС.