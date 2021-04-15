В Тамбовской области произошел пожар на заводе "Милорем"

ТАСС, 15 апреля. Возгорание в здании вагонного депо локомотиворемонтного завода "Милорем" на площади более 500 кв. м произошло вечером в четверг в городе Мичуринске Тамбовской области. Об этом ТАСС сообщили в Единой диспетчерской службе города.

"У нас выехали все туда, все руководство города, все пожарные. Мы запросили помощь из Тамбова. Горит крыша вагонного депо, площадь - более 500 кв. м", - сказали в ЕДДС.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар произошел на территории промзоны завода в неэксплуатируемом здании вагонного депо. "По предварительной информации, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Мичуринский локомотиворемонтный завод "Милорем" осуществляет ремонт и техническое обслуживание тепловозов и тепловозного оборудования. Является одним из старейших предприятий отрасли.

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