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Пожар в депо на заводе "Милорем" под Тамбовом локализовали

Предварительно, никто не пострадал

ТАСС, 15 апреля. Возгорание на площади около 500 кв. м на крыше вагонного депо локомотиворемонтного завода "Милорем" в городе Мичуринске Тамбовской области локализовано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Пожар на крыше депо локализован на площади около 500 кв. м, позднее будут точные данные", - сказали в пресс-службе.

Пожар в неэксплуатируемом здании вагонного депо на территории промзоны завода произошел вечером в четверг, по предварительным данным, никто не пострадал.

Мичуринский локомотиворемонтный завод "Милорем" осуществляет ремонт и техническое обслуживание тепловозов и тепловозного оборудования. Является одним из старейших предприятий отрасли.

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