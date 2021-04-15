Пожар в депо на заводе "Милорем" под Тамбовом локализовали

ТАСС, 15 апреля. Возгорание на площади около 500 кв. м на крыше вагонного депо локомотиворемонтного завода "Милорем" в городе Мичуринске Тамбовской области локализовано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Пожар на крыше депо локализован на площади около 500 кв. м, позднее будут точные данные", - сказали в пресс-службе.

Пожар в неэксплуатируемом здании вагонного депо на территории промзоны завода произошел вечером в четверг, по предварительным данным, никто не пострадал.

Мичуринский локомотиворемонтный завод "Милорем" осуществляет ремонт и техническое обслуживание тепловозов и тепловозного оборудования. Является одним из старейших предприятий отрасли.