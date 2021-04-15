В Нижнем Новгороде задержали мужчину за стрельбу с балкона

ТАСС, 15 апреля. Житель Нижнего Новгорода устроил стрельбу с балкона своей квартиры. Он задержан, сообщается в четверг на сайте Росгвардии.

"Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии задержали 45-летнего злоумышленника, устроившего стрельбу из охотничьего ружья с балкона многоквартирного жилого дома", - отмечается в сообщении.

Инцидент произошел около 18:00 мск на улице Луганской. По предварительной данным, мужчина распивал спиртное, после чего устроил стрельбу. "Прибыв по указанному адресу, сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии приняли необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и задержали стрелявшего в квартире. С места происшествия изъято оружие и патроны к нему", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. По данному факту проводится проверка.