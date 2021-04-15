Задержан председатель комитета по госзакупкам Ставропольского края

ПЯТИГОРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Следователи задержали председателя комитета Ставропольского края по государственным закупкам Александра Абалешева, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили журналистам в четверг в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следователь следственного отдела по Промышленному району города Ставрополь СК РФ по Ставропольскому краю задержал председателя комитета Ставропольского края по государственным закупкам Александра Абалешева, подозреваемого в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие будет ходатайствовать об избрании чиновнику меры пресечения в виде ареста.

По данным следствия, в 2019 году чиновник выдвигал представителю организации, победившей в аукционе на выполнение подрядных работ по проекту "Строительство нового корпуса ГБУЗ СК "Краевая детская клиническая больница в городе Ставрополе", требования отказаться от заключения контракта и препятствовал действиям этой компании по заключению контракта. Это привело к затягиванию сроков начала выполнения подрядных работ, срыву их поэтапного выполнения, расторжению контракта и неосвоению выделенных на нужды строительства бюджетных средств.