Число детей с признаками кишечной инфекции в Ульяновской области выросло до 17

УЛЬЯНОВСК, 15 апреля. /ТАСС/. Признаки кишечной инфекции появились у 17 воспитанников детского сада "Теремок" в селе Труслейка Ульяновской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось о 15 заболевших дошкольниках.

"По официальной информации регионального Минздрава, 15 апреля за медицинской помощью всего обратилось 17 воспитанников детского сада села Труслейка, из них у 10 человек установлен диагноз "острый гастроэнтерит". У пяти детей заболевание протекает в легкой степени тяжести, у пяти других - в средней степени тяжести", - отметили в пресс-службе.

По информации министерства, у девяти детей с острой кишечной инфекцией лечение проводится амбулаторно. Еще один ребенок находится в городской клинической больнице №1 Ульяновска.

По данным прокуратуры региона, детям диагностирован гастроэнтероколит.

Деятельность дошкольного учреждения на основании приказа управления образования Инзенского района приостановлена до выяснения обстоятельств. Прокуратура проводит проверку. В районе работают инфекционисты, специалисты Управления Роспотребнадзора, специалисты Минздрава, Центра гигиены и эпидемиологии.