Пожар начался на складе на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Возгорание электрических кабелей началось в складском здании на Шарикоподшипниковской улице на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"На Шарикоподшипниковской улице, дом 13, строение 24 в складском здании происходит загорание электрических кабелей на 1-м и 2-м ярусах. Площадь уточняется", - сказал собеседник агентства.

В здании наблюдается плотное задымление. Информация о пострадавших не поступала.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС подтвердили информацию о загорании электрокабелей на втором этаже складского здания по улице Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 24. "Площадь загорания уточняется. По прибытии пожарно-спасательные подразделения приступили к ликвидации загорания. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в главке.

В экстренных службах ТАСС добавили, что пожару присвоен повышенный номер сложности. "Повышен номер сложности пожара до второго из пяти возможных", - сказал источник.

В новость были внесены изменения (22:42 мск) добавлен комментарий пресс-службы столичного ГУ МЧС России