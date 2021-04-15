Возгорание на крыше депо на заводе "Милорем" под Тамбовом ликвидировали

ТАСС, 15 апреля. Пожар на крыше вагонного депо локомотиворемонтного завода "Милорем" в городе Мичуринске Тамбовской области ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Возгорание на крыше ликвидировано в 22:34. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что пожар на площади около 500 кв. м произошел на крыше депо, которое выведено из эксплуатации в 2015 году.

Мичуринский локомотиворемонтный завод "Милорем" осуществляет ремонт и техническое обслуживание тепловозов и тепловозного оборудования. Является одним из старейших предприятий отрасли.