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Возгорание на крыше депо на заводе "Милорем" под Тамбовом ликвидировали

Депо вывели из эксплуатации в 2015 году

ТАСС, 15 апреля. Пожар на крыше вагонного депо локомотиворемонтного завода "Милорем" в городе Мичуринске Тамбовской области ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Возгорание на крыше ликвидировано в 22:34. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что пожар на площади около 500 кв. м произошел на крыше депо, которое выведено из эксплуатации в 2015 году.

Мичуринский локомотиворемонтный завод "Милорем" осуществляет ремонт и техническое обслуживание тепловозов и тепловозного оборудования. Является одним из старейших предприятий отрасли.

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