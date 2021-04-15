В США новое слушание по делу застрелившей темнокожего экс-полицейской пройдет в мае

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Суд в штате Миннесота в четверг назначил на 17 мая следующее слушание по делу экс-сотрудницы полиции города Бруклин-Сентер Ким Поттер, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности темнокожего Данте Райта. Об этом сообщил телеканал KARE.

По его сведениям, прошедшее в четверг заседание суда длилось менее пяти минут. Присутствие Поттер было организовано посредством видеосвязи из офиса ее адвоката, обвиняемая появилась на экране всего лишь на несколько секунд. В ходе слушания судья установил дату и время следующего заседания и подтвердил, что ранее задержанная бывшая сотрудница полиции отпущена под залог в $100 тыс. с условием, что она будет воздерживаться от владения или перевозки оружия, не будет нарушать законы и посетит все последующие слушания по ее делу.

Прокуратура округа Вашингтон предъявила Поттер обвинения в причинении смерти по неосторожности второй степени. Согласно законам Миннесоты, это менее тяжкое преступление, чем убийство. Поттер может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до $25 тыс. Для лиц, которые ранее не были уличены в совершении преступлений, указанный срок обычно сокращают до четырех лет.

Полицейские в Бруклин-Сентере 11 апреля остановили автомобиль 20-летнего Райта из-за нарушения правил дорожного движения. При попытке задержания тот сел обратно в машину и попытался скрыться, после чего Поттер выстрелила в него. Автомобиль Райта проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райту оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте.

В полиции заявили, что смерть Райта стала следствием ошибки Поттер. Она якобы хотела применить электрошоковое устройство, однако произвела выстрел из пистолета. Произошедшее привело к массовым беспорядкам и столкновениям между протестующими и полицией, в Миннеаполисе и его окрестностях введен комендантский час. Власти Бруклин-Сентера заявили во вторник, что Поттер подала прошение о немедленном увольнении из полиции.

Бруклин-Сентер является пригородом Миннеаполиса, где проходит резонансный судебный процесс по делу экс-полицейского Дерека Шовина. Его обвиняют в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Смерть афроамериканца вызвала в прошлом году массовые протесты по всей стране. Самым тяжким из преступлений, которые инкриминируются экс-полицейскому, является убийство второй степени. Если Шовин будет признан виновным, его могут приговорить к тюремному заключению продолжительностью до 40 лет.