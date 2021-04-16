Кровля частично обрушилась на складе на юго-востоке Москвы из-за пожара

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Частичное обрушение кровли произошло в складском здании на Шарикоподшипниковской улице на юго-востоке Москвы, которое горит на площади 700 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По уточненной информации, происходит загорание трехэтажного складского здания, огонь принял открытую форму горения, площадь загорания составляет около 700 кв. м. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС подчеркнули, что пожарно-спасательные подразделения работают с соблюдением техники безопасности и правил охраны труда.