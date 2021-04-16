Жителя Якутска приговорили к двум годам за хищение алмазов

ЯКУТСК, 16 апреля. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Якутска к двум годам лишения свободы за хищение трех алмазов общей стоимостью свыше 1,2 млн рублей. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Якутии.

"Прокуратура города Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Установлено, что подсудимый, работая разметчиком алмазов в одной из компаний, решил похитить драгоценные камни. "С этой целью, по ранее достигнутой договоренности, он получил у своего знакомого три алмаза худшего качества, которые заменил на три алмаза компании массой 3,38, 3,38, 3,45 карат общей стоимостью более 1 млн 229 тыс. рублей. Впоследствии похищенным имуществом подсудимый распорядился по своему усмотрению", - добавили в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с осужденного в полном объеме причиненный ущерб. В отношении знакомого осужденного уголовное дело выделено в отдельное производство. Приговор не вступил в законную силу.