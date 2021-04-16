Пожар на складе на юго-востоке Москвы потушили

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Пожар в складском здании на Шарикоподшипниковской улице на юго-востоке Москвы, где произошло частичное обрушение кровли, ликвидировали. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В 04:17 пожар полностью ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Пожар на втором этаже здания по улице Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 24 начался вечером в четверг, там загорелись электрокабели. Площадь пожара составила 700 кв. м. Произошло частичное обрушение крыши. Пожарно-спасательные подразделения работали с соблюдением техники безопасности и правил охраны труда. Информации о пострадавших не поступало.

По данным источника ТАСС, пожару присваивали второй (из пяти) номер сложности.