Во Владивостоке произошло ДТП с участием машины скорой помощи

ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля. /ТАСС/. Авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля произошла в пятницу во Владивостоке, пострадали три человека, сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу.

"На перекрестке произошло столкновение специализированного транспортного средства с автомашиной Toyota Aqua. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля скорой помощи, 34-летний водитель Toyota Aqua и его пассажир", - говорится в сообщении.

Стаж водителя машины скорой помощи составляет 16 лет, стаж водителя иномарки - пять лет. В 2021 году их не привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.