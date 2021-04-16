В Югре четыре человека погибли в результате столкновения автомобилей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 апреля. /ТАСС/. Лобовое столкновение легковушки и грузовика произошло на трассе в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Четыре человека погибли, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления МВД.

"Ночью в 01:47 (23:47 мск) в дежурную часть ОМВД России по Советскому району поступило сообщение о том, что на 28-м километре автодороги Советский - Зеленоборск произошло ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Tucson, зарегистрированный на 47-летнюю жительницу поселка Коммунистический (ХМАО), и автомобиль Hino Dutro, принадлежащий 31-летнему жителю Челябинской области совершили лобовое столкновение", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате ДТП произошло возгорание автомобилей, погибли четверо, их личности устанавливаются. В свою очередь прокуратура ХМАО начала проверку по факту ДТП. "В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, своевременности реагирования экстренных служб, определена степень ответственности виновных лиц", - сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры.