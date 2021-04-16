Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,2 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Вулканологи зафиксировали пепловый выброс на высоту 3,2 км на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды.

"Произошел пепловый выброс на высоту 3,2 км", - сообщается в релизе пресс-службы Главного управления МЧС по Сахалинской области.

По информации спасателей, пепловый шлейф распространился к северо-востоку от вулкана на 5 км.

Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения. В близлежащем городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для населения нет.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана - 1 156 м. Активизировался в середине ноября 2016 года.