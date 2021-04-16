Сбивший детей в Новый год в Нижегородской области водитель получил тюремный срок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апреля. /ТАСС/. Водитель, сбивший в новогоднюю ночь подростков на трассе в Нижегородской области, приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные следователем следственного отдела по городу Кстово СУ СК РФ по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему водителю автомобиля за совершение преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу", - сказано в сообщении.

Следствием и судом установлено, что ночью 1 января на трассе Нижний Новгород - Саратов в районе поселка Дружный Кстовского района Нижегородской области нетрезвый подсудимый, управляя автомашиной марки "Киа-Рио", нарушил правила дорожного движения и сбил пятерых подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

В результате ДТП четверо подростков получили травмы различной степени тяжести, а 13-летнему подростку был причинен тяжкий вред здоровью.

Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал в полном объеме.