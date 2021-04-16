МВД выявило контрабанду 120 тонн табачных изделий на $2,4 млн

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы обнаружили в нескольких регионах России120 тонн контрабандных табачных изделий, ввезенных из стран Аравийского полуострова, стоимостью $2,4 млн. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"По версии следствия, 42-летний житель Ростова-на-Дону совместно с соучастниками переправили немаркированную табачную продукцию из стран Аравийского полуострова на территорию России. В ходе спецоперации фигурант был задержан с поличным в городе Москве при реализации 40 тонн контрабандной продукции и получении за нее $800 тыс. В результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных на территории Москвы, Алтайского края, Новосибирской и Самарской областей, задержаны двое его сообщников. С используемых фигурантами складов изъято 120 тонн контрабандных табачных изделий рыночной стоимостью $2,4 млн", - сказала она.