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В Нигерии 10 человек умерли из-за отравления соком

Еще 400 человек госпитализированы, сообщил министр здравоохранения штата Кано Амину Ибрагим Цаньява

ПРЕТОРИЯ, 16 апреля. /ТАСС/. Не менее 10 человек умерли и более 400 госпитализированы на севере Нигерии после употребления сока, содержавшего токсины. Об этом сообщил в пятницу нигерийский новостной портал The Authority со ссылкой на медицинские власти штата Кано.

"Мы обеспокоены создавшейся ситуацией, 10 человек умерли, еще 400 помещены в больницу, основной диагноз - почечная недостаточность", - заявил министр здравоохранения штата Амину Ибрагим Цаньява. Он призвал людей проявлять повышенную внимательность и не покупать самодельные напитки, особенно в период священного для мусульман месяца поста рамадан.

Власти ведут расследование нескольких случаев отравления соками на севере Нигерии. В основном пострадавшие употребляли поддельную продукцию.

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