Тушение Невской мануфактуры идет пятые сутки из-за завалов и угрозы обрушения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Тушение пожара в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге продолжается пятые сутки, так как в здании образовались большие завалы и существует угроза его обрушения, сообщили журналистам в городском главке МЧС.

Что известно о пожаре на Невской мануфактуре в Петербурге

"На месте пожара в здании АО "Невская мануфактура" пятые сутки продолжаются работы, это связанно с тем, что произошло обрушение конструкций и образовались завалы высотой до второго этажа. Для их разбора и последующего тушения необходимо использование тяжелой техники, но на данный момент это невозможно из-за опасности обрушения", - пояснили в ведомстве.

По данным МЧС, в связи с этим на месте решено проводить работы по проливке до полной ликвидации, чтобы обезопасить пожарных.