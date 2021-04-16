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Пожар в Невской мануфактуре в Петербурге

Тушение Невской мануфактуры идет пятые сутки из-за завалов и угрозы обрушения

В связи с этим на месте решено проводить работы по проливке до полной ликвидации, чтобы обезопасить пожарных
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Тушение пожара в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге продолжается пятые сутки, так как в здании образовались большие завалы и существует угроза его обрушения, сообщили журналистам в городском главке МЧС.

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"На месте пожара в здании АО "Невская мануфактура" пятые сутки продолжаются работы, это связанно с тем, что произошло обрушение конструкций и образовались завалы высотой до второго этажа. Для их разбора и последующего тушения необходимо использование тяжелой техники, но на данный момент это невозможно из-за опасности обрушения", - пояснили в ведомстве.

По данным МЧС, в связи с этим на месте решено проводить работы по проливке до полной ликвидации, чтобы обезопасить пожарных.

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РоссияСанкт-ПетербургПожар в Невской мануфактуре в Петербурге
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