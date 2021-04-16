Мужчину избили возле букмекерской конторы в центре Москвы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Полиция начала проверку после информации о драке возле букмекерской конторы на Новом Арбате в центре Москвы, где пострадал и был госпитализирован один человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию поступило сообщение о драке на улице Новый Арбат, 17. По данным из данных открытых источников, по этому адресу расположен букмекерский клуб "Бинго Бум".

"Полицейские доставили в отделение администратора заведения, который рассказал, что днем 15 апреля один из посетителей начал проявлять агрессию и конфликтовать с другими гостями и персоналом, после чего было принято решение вызвать наряд полиции. Позже поступила телефонограмма из лечебного учреждения по факту обращения после драки 36-летнего мужчины за медицинской помощью. Он госпитализирован", - сказали в пресс-службе. У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы и ссадины по всему телу. "По данному факту начата доследственная проверка", - отметили в ГУ МВД.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в ходе драки четверо мужчин избили одного.