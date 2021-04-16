ABC: восемь человек погибли в результате стрельбы в Индианаполисе

ТАСС, 16 апреля. Восемь человек стали жертвами стрельбы, устроенной злоумышленником на объекте почтовой компании FedEx в городе Индианаполис (штат Индиана). Как передает телеканал ABC, об этом сообщила в пятницу на брифинге представитель полиции Джене Кук.

По ее словам, семеро пострадавших доставлены в больницы. Отмечается, что преступник покончил с собой.

Информация о стрельбе на объекте FedEx возле аэропорта Индианаполиса поступила в полицию в четверг в 23:00 по времени восточного побережья США (06:00 мск).