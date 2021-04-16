К поискам пропавшего в Новосибирской области мальчика подключились водолазы

НОВОСИБИРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Водолазы обследуют разлившуюся в связи с весенним половодьем реку Власиха в городе Обь Новосибирской области, где мог утонуть пропавший накануне шестилетний мальчик. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Центра ГО ЧС региона.

"Спасатели Новосибирского поисково-спасательного отряда обследовали предполагаемое место утопления ребенка в русле реки Власиха, осмотрели береговую линию. По результатам проведенных мероприятий ребенок не обнаружен. Принято решение о проведении водолазных работ 16 апреля", - говорится в сообщении.

Об исчезновении ребенка стало известно 15 апреля. На берегу реки родители нашли велосипед, на котором их сын уехал на прогулку. По данным регионального управления СК, перед исчезновением мальчик пошел за мячом.

Ранее в Оби ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления некоторых районов города.