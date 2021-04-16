В Петербурге 61-летняя женщина сообщила о "минировании" Эрмитажа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Полицейские разыскали в Санкт-Петербурге 61-летнюю женщину, которая позвонила в экстренные службы и рассказала, что здание Эрмитажа якобы заминировано. Как сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области, женщина стала фигурантом уголовного дела.

"Полицейские после звонка анонима проверяли один из крупнейших городских музеев. Сотрудники центра "Э" [по противодействию экстремизму] ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти установили личность звонившей - это 61-летняя уроженка Псковской области", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что информация о том, что музей якобы заминирован, поступила в четверг, никаких опасных предметов в здании не обнаружили. Название музея в ведомстве не уточнили. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в четверг по телефону 112 поступила информация о "минировании" Эрмитажа.

Женщина стала подозреваемой по уголовному делу по ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", ей грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. В настоящее время полиция выясняет мотив женщины.