В "Москва-Сити" из апартаментов сотрудника банка украли 390 золотых монет на 15 млн рублей

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после заявления о хищении у сотрудника банка 390 золотых монет стоимостью более 15 млн рублей из апартаментов в башне "Санкт-Петербург" в деловом центре "Москва-Сити". Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером 15 апреля в полицию поступило заявление от 34-летнего мужчины, работающего руководителем проекта в одном из банков. Он просит принять меры в отношении неизвестного, который из апартаментов на 42-м этаже башни "Санкт-Петербург" делового центра "Москва-Сити" похитил принадлежащие ему золотые монеты - 390 штук на сумму 15 268 500 рублей", - сказал собеседник агентства.

По словам заявителя, он купил монеты с целью инвестирования и получения прибыли. Монеты изготовлены из золота 999-й пробы с изображением Георгия Победоносца. Каждая монета была опломбирована в пластиковый материал. Доступ в апартаменты был у заявителя, арендодателя помещения, а также у помощника заявителя. В гостиной апартаментов имеются камеры видеонаблюдения. Доступ туда осуществляется через приемную. "Полиция по данному факту начала проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - добавил собеседник агентства.