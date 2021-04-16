{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Двух человек задержали в Грузии за попытку сбыта радиоактивного вещества

Задержанные планировали реализовать радиоактивный материал в городе Кутаиси за €300 тыс., сообщили в СГБ

ТБИЛИСИ, 16 апреля. /ТАСС/. Сотрудники департамента контрразведки Службы госбезопасности Грузии (СГБ) задержали в Кутаиси двух человек за попытку продать радиоактивное вещество америций-241. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе СГБ.

"Сотрудники департамента контрразведки Службы госбезопасности в результате проведенных оперативно-поисковых работ по факту попытки незаконной реализации радиоактивного вещества задержали двух человек. Указанные лица планировали реализовать радиоактивный материал в городе Кутаиси за €300 тыс.", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по данным экспертизы, контейнер, который был изъят у обвиняемых, содержал радиоактивное вещество америций 241 (Am241).

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о незаконном обращении с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами и радиоактивными веществами УК Грузии. Им может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы.

Америций 241 - радиоактивное вещество, металл серебристо-белого цвета, светится в темноте. Вещество относится к высокотоксичным. Длительный контакт с ним без специального снаряжения может привести к летальному исходу.

Теги
Грузия
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на востоке Китая
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало
Читать полностью