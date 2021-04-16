В Петербурге ребенок попал в больницу с отравлением метадоном

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Семилетняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга с отравлением наркотическим веществом. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, по предварительной информации, девочка съела конфету, которую ей дали в детском саду.

"С острым пероральным отравлением метадоном в тяжелом состоянии госпитализирована семилетняя девочка. Ее мать пояснила, что до попадания в больницу дочь дома съела конфету, которую ей дали в детском саду", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что девочку привезли в больницу в четверг. По данным соцслужб, ребенок живет в благополучной многодетной семье, где воспитывают четверых детей. В детском саду, который посещает девочка, других случаев отравления не зафиксировано. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Метадон является синтетическим наркотическим веществом, в России входит в перечень наркотических и психотропных веществ, оборот которых запрещен.