Владельцы Невской мануфактуры семь лет игнорировали предписания МЧС о нарушениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Владельцы сгоревшей в Петербурге Невской мануфактуры игнорировали предписания МЧС о нарушении требований безопасности в течение семи лет.

Что известно о пожаре на Невской мануфактуре в Петербурге

Об этом сообщил на пресс-конференции в Петербургском информационном центре ТАСС начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС по Санкт-Петербургу Петр Смирнов.

"Проверки проводились ежегодно, подтверждалось неустранение нарушений требований пожарной безопасности. <…> На объекте была неисправна система автоматического пожаротушения, отсутствовала система оповещения и управления эвакуацией, отсутствовала пожарная сигнализация, не проводились регламентные работы по обслуживанию существующих систем. Тот перечень нарушений, которые я озвучил, он в течение последних семи лет был исчерпывающий, никакая работа не проводилась", - сказал Смирнов.

Он добавил, что материалы проверок направлялись в суды, которые привлекали владельцев к административной ответственности.

По словам Смирнова, закрыть мануфактуру из-за неоднократных нарушений требований пожарной безопасности в прошлом году не удалось из-за пандемии коронавируса. "В 2020 году нами был составлен протокол по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ ("Повторное совершение административного правонарушения о невыполнении в установленный срок предписания органа, осуществлявшего пожарный надзор"), направлен в суд для принятия мер по административному приостановлению деятельности. Но, к сожалению, из-за коронавируса, данное административное дело было прекращено", - сказал он.