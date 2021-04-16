Два редактора студенческого журнала DOXA обжаловали меру пресечения по своему делу

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Два редактора независимого студенческого журнала DOXA Армен Арамян и Владимир Метелкин подали жалобу на решение суда запретить им определенные действия по делу о вовлечении несовершеннолетнего в опасные действия. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из них Леонид Соловьев.

"Сторона защиты обжаловала решение запретить определенные действия Арамяну и Метелкину", - сказал он.

Помимо Метелкина и Арамяна по делу проходят также Наталья Тышкевич и Алла Гутникова. Мера пресечения фигурантам дела избрана до 14 июня. Согласно решению суда, им запрещено покидать помещение с 00:00 часов до 23:59, использовать средства связи и общаться с кем-либо, кроме родственников и следователя.

Всем фигурантам предъявлено обвинение по ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего"). Вину все четверо не признают. Они проходят по одному делу с главой штаба Алексея Навального Леонидом Волковым. По этому делу в течение февраля и марте велись допросы несовершеннолетних участников несогласованных акций в Москве, Петербурге, Самаре, Архангельске, Тобольске и других городах.