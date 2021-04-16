Около 200 человек эвакуированы из бизнес-центра "Замоскворечье" в центре Москвы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Вспышка жировых отложений в вентиляции произошла в зоне питания в бизнес-центре "Замоскворечье" в центре Москвы, в целях безопасности эвакуированы около 200 человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В бизнес-центре "Замоскворечье" в зоне питания произошла вспышка жира в вентиляции. В целях безопасности эвакуировано около 200 человек", - сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших не поступала.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС добавили, что информация об инциденте в Большом Овчинниковском переулке, дом 10, поступила в 11:15 мск. "Произошла вспышка жировых отложений в вытяжке административного здания с последующим горением на 3 погонных метрах. Вспышка была ликвидирована до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - сказали в главке.

Там также подтвердили данные о том, что в целях безопасности администрация из здания вывела порядка 200 человек. "Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

В новость внесены изменения (12:28 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.