В МЧС назвали пожар на Невской мануфактуре одним из самых сложных в современной истории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Пожар на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге, который начался 12 апреля, планируют ликвидировать вечером 16 апреля, сообщил заместитель начальника главка МЧС по Петербургу Сергей Лаврухин. На подобных объектах планируется провести внеплановые проверки пожарной безопасности.
"Надо понимать, что мы до сих пор на месте пожара работаем. Надеемся, что сегодня к исходу дня работу закончим. Сама обстановка на месте пожара была одна из самых сложных в современной истории пожаротушения - она не позволяла нам без риска для личного состава производить пожаротушение. Все необходимое мы сделали. <…> Большие площади, большая тепловая загрузка не позволили нам, с точки зрения какого-то короткого промежутка времени, этот пожар победить", - сказал Лаврухин на пресс-конференции в ТАСС.
Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС по Санкт-Петербургу Петр Смирнов также сообщил, что в городе планируют провести внеплановые проверки на подобных объектах. "Мы сейчас сформируем список объектов, которые вызывают наибольшие опасения, во взаимодействии с органами прокуратуры проведем дополнительную работу по проведению проверочных действий и внеплановых проверок", - сказал он.