В МЧС назвали пожар на Невской мануфактуре одним из самых сложных в современной истории

"Надо понимать, что мы до сих пор на месте пожара работаем. Надеемся, что сегодня к исходу дня работу закончим. Сама обстановка на месте пожара была одна из самых сложных в современной истории пожаротушения - она не позволяла нам без риска для личного состава производить пожаротушение. Все необходимое мы сделали. <…> Большие площади, большая тепловая загрузка не позволили нам, с точки зрения какого-то короткого промежутка времени, этот пожар победить", - сказал Лаврухин на пресс-конференции в ТАСС.

Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС по Санкт-Петербургу Петр Смирнов также сообщил, что в городе планируют провести внеплановые проверки на подобных объектах. "Мы сейчас сформируем список объектов, которые вызывают наибольшие опасения, во взаимодействии с органами прокуратуры проведем дополнительную работу по проведению проверочных действий и внеплановых проверок", - сказал он.