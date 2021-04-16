В Тбилиси задержали мужчину, захватившего заложников в банке

ТБИЛИСИ, 16 апреля. /ТАСС/. Мужчина, который совершил в пятницу разбойное нападение на филиал Банка Грузии в Тбилиси и удерживал заложников, арестован. Об этом сообщил журналистам директор департамента патрульной полиции МВД Важа Сирадзе.

"Все заложники освобождены, нападавший задержан. В ходе спецоперации никто не пострадал. Все заложники находятся в безопасном месте", - сказал он.

Как отметил шеф патрульной полиции, точное число заложников, которых обвиняемый удерживал в банке, устанавливается. Правоохранители также устанавливают мотив преступления. Возбуждено уголовное дело.

Несмотря на завершение спецоперации, полиция по-прежнему остается на месте, однако силы специального назначения уже покинули территорию банка. "Рустави-2" утверждает, что нападавший является жителем города Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), он был вооружен пневматическим оружием.

Ранее в пятницу мужчина ворвался в филиал Банка Грузии, который находится в столичном районе Авлабари. Территория, прилегающая к месту происшествия, полностью оцеплена полицией. Закрыта расположенная поблизости станция метро "Авлабари".