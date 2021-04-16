В Воркуте эвакуировали школу из-за сообщения о взрывном устройстве

СЫКТЫВКАР, 16 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят проверку в школе № 12 Воркуты после сообщения о взрывном устройстве. Все ученики школы и персонал эвакуированы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

"В школе № 12 города Воркуты представители правопорядка ищут взрывное устройство. Сообщение поступило в учреждение в 9:56 мск. На место ЧП выехали экстренные службы города, помещения обследуются. Из учебного заведения все эвакуированы. По факту случившегося проводится проверка", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в администрации города, школьников эвакуировали в ближайший детский сад. Школа № 12 довольно крупная в Воркуте. Всего эвакуированы 604 человека: 560 детей и 44 взрослых. При эвакуации никто не пострадал.