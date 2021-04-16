Прокурор попросила 11 лет колонии и 34 млн руб. штрафа для экс-главы управления "К" ФСБ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Представитель прокуратуры попросила суд приговорить к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 34,3 млн рублей бывшего начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и получении 850 тыс. долларов взятки, передает корреспондент ТАСС.

"Прошу вынести Черкалину обвинительный приговор и назначить наказание в виде 11 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 34,3 млн рублей", - обратилась гособвинитель к Московскому гарнизонному военному суду, рассматривающему дело.

Прокурор попросила лишить Черкалина воинского звания подполковника и запретить ему занимать должности на государственной службе в течение трех лет после освобождения. Также прокурор попросила удовлетворить гражданские иски к Черкалину на сумму более 600 млн рублей, в остальной части иски на сумму более 18 млрд рублей прокурор попросила направить для отдельного рассмотрения в гражданском судопроизводстве.

Прося о назначении наказания, гособвинитель отметила признание Черкалиным вины и активное участие в раскрытии дела. "Черкалин выполнил все условия досудебного соглашения", - отметила прокурор.

Черкалин, заключивший сделку со следствием в рамках дела о мошенничестве и получении взятки, сообщил следствию о четырех новых преступлениях, совершенных офицерами спецслужбы.

"Черкалин полностью выполнил условия досудебного соглашения, сообщив следствию о ранее неизвестном преступлении его начальника Дмитрия Фролова и трех других преступлениях, совершенных другими сотрудниками ФСБ", - сказала прокурор.

Черкалин является фигурантом двух уголовных дел. По данным следствия, он получил взятку в размере $850 тыс. от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в 2013-2015 годах. По второму делу проходят его бывшие коллеги Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, а также разыскиваемые бывший член Общественного совета при ФСБ Владимир Столяренко и член правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александр Бондаренко. Дело в отношении Черкалина выделено в отдельное производство.

Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, используя служебное положение, авторитет занимаемых должностей и действуя в составе организованной группы, ввели в заблуждение бизнесмена Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестпроектов по строительству жилья в Москве. После получения прав на имущество потерпевшего все было распределено между участниками группы. Фролов и Васильев ранее были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам.