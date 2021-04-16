Два фигуранта по делу замглавы департамента экономической политики Москвы признали вину

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Фигуранты дела о коррупции замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Костромы дали признательные показания и согласились сотрудничать со следствием. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ходе допроса Дмитрий Рославцев и Максим Самылов заявили о намерении сотрудничать со следствием и дали признательные показания в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.

В пятницу Пресненский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании им меры пресечения в виде домашнего ареста. Кострома ранее был отправлен в СИЗО на два месяца.

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по версии следствия, Кострома, а также первый замдиректора ГБУ "Городское агентство управления инвестициями" Рославцев и начальник организационно-планового отдела того же ГБУ Самылов в период с февраля 2020 по апрель 2021 года вступили в преступный сговор с целью получения более 5 млн рублей от предпринимателя за оказание содействия в беспрепятственном подписании актов сдачи-приемки выполненных работ по ранее заключенным договорам. Иванова уточнила, что при передаче денег все трое были задержаны.

По данным источника ТАСС, общая сумма вменяемой Леониду Костроме взятки составляет более 22,5 млн рублей.