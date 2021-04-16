МВД Грузии завело дело по факту захвата заложников в банке Тбилиси

ТБИЛИСИ, 16 апреля. /ТАСС/. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статьям о захвате заложников и незаконном владении огнестрельным оружием против мужчины, который совершил разбойное нападение на филиал Банка Грузии в Тбилиси. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Против задержанного Н. Ц. [обвиняемый в нападении на банк] возбуждено уголовное дело по подпункту "в" части 2 статьи 144 (захват в качестве заложника двух или более лиц) и частям 3 и 4 статьи 236 (противоправное приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК Грузии", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что налетчик удерживал в банке семь заложников.

Преступнику грозит от девяти до 14 лет тюрьмы с возможностью ограничения в правах, связанных с оружием.

Ранее в пятницу мужчина ворвался в филиал Банка Грузии, который находится в столичном районе Авлабари. Территория, прилегающая к месту происшествия, полностью была оцеплена полицией. Не работала и расположенная поблизости станция метро "Авлабари". Полиция около двух часов вела переговоры с преступником, которые завершились его задержанием. Он доставлен в отделение полиции. Станция метро заработала в штатном режиме, оцепление снято.