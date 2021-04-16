Суд в Москве приговорил оператора ФБК к двум годам колонии за призывы к экстремизму

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы признал виновным оператора ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) в призывах к экстремизму в интернете и приговорил его к двум годам колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Зеленский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно- телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на два года", - сказали в суде.

В ходе прений сторон прокурор просил приговорить Зеленского к двум годам колонии условно. Как следует из материалов уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС, причиной уголовного преследования оператора стали его комментарии под заметками в социальных сетях о самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной. Свою вину он признал.