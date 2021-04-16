Местный житель задержан в Балашихе за стрельбу из охолощенного автомата

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Балашихе местного жителя, который устроил стрельбу из охолощенного автомата Калашникова во дворе одного из домов. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В дежурную часть территориального отдела полиции МУ МВД России "Балашихинское" поступили сообщения о том, что во дворе одного из домов на улице Дмитриева неизвестный стреляет в воздух из предмета, похожего на автомат. Участковые уполномоченные полиции установили правонарушителя и доставили его в отдел полиции. Им оказался 20-летний местный житель", - сказала она.

При осмотре квартиры задержанного обнаружен и изъят охолощенный автомат Калашникова, а также 42 холостых патрона. Изъятое оружие направлено на исследование. Молодой человек привлечен к административной ответственности.