В России четверть всех погибших на дорогах в 2020 году стали жертвами пьяных водителей

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Более четверти всех погибших на дорогах России в прошлом году стали жертвами ДТП с участием пьяных водителей или признаками опьянения. Об этом говорится в материалах Научного центра безопасности дорожного движения о дорожно-транспортной аварийности в РФ за 2020 год.

"В 2020 году с участием водителей в состоянии опьянения либо с его признаками произошло 13,2% или каждое седьмое ДТП (19 112, -1,2%), при этом более четверти (28%) от всех погибших на дорогах страны составляют погибшие именно в происшествиях с участием водителей в состоянии опьянения или с его признаками", - говорится обзоре ведомства.

По данным МВД, на 1,1% зафиксирован рост числа погибших в данных автоавариях, число раненых сократилось на 4,5%. "В данных происшествиях погиб каждый шестой пострадавший", - добавили в ведомстве. В 44 из 85 регионов России доля погибших в ДТП с участием водителей с признаками опьянения превысила 30% от общего числа погибших. При этом в выходные дни аварийность с участием водителей с признаками опьянения значительно выше по сравнению с другими днями недели, подчеркнули в ведомстве.

"Отдельно необходимо отметить, что с понедельника по пятницу доля погибших в ДТП с участием водителей с признаками опьянения в общем числе погибших в среднем составляет почти четверть (24,5%), а вот в субботу и воскресенье она возрастает и в среднем составляет уже более трети (35%)", - сказано в документе.

В целом, за последние пять лет удельный вес погибших в происшествиях с участием пьяных водителей от общего числа погибших в ДТП в России выросло на 12,6%.

Всего на улицах и дорогах РФ зарегистрировано более 145 тыс. ДТП, где погибли или пострадали люди. Это почти на 12% ниже позапрошлого года. В данных автоавариях погибли 16 тыс. 152 и пострадали 183 тыс. человек, что почти на 5% и более 13% меньше соответственно, чем было прежде.