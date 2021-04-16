В Ростовской области 20 человек на протяжении года принуждали бесплатно работать на полях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апреля. /ТАСС/. Четверо злоумышленников на протяжении года незаконно заставляли 20 человек в Ростовской области бесплатно работать на сельхозугодьях и на заводе по производству полимерных изделий, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

Потерпевшие работали под угрозой применения насилия.

"Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной группы, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 127.2 УК РФ ("Использование рабского труда") и п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"). По версии следствия, четверо обвиняемых в период с июня 2018 года по август 2019-го на территории Ростовской области под угрозой применения насилия и с применением насилия использовали рабский труд 20 потерпевших, принуждая их бесплатно работать на сельхозугодьях и на заводе по производству полимерных изделий", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, злоумышленники отбирали у потерпевших документы, ограничивали возможность передвижения. Часть людей, трудившихся бесплатно, была похищена или привлечена путем обмана.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Ростовской области, обвиняемые находили малоимущих или без определенного жительства людей, затем под разными предлогами доставляли их в частный дом на территории города Батайска, где удерживали их, лишив условий для питания и проживания, и использовали рабский труд. Все причитавшиеся потерпевшим денежные выплаты присваивались злоумышленниками.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ростовский областной суд.