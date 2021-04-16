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Двое водителей устроили драку на Кутузовском проспекте в Москве

По данным некоторых СМИ, за рулем BMW находился водитель экс-резидента Comedy Club Гавриила Гордеева

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Двое водителей в ходе конфликта устроили драку на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Водители такси и BMW во время дорожного конфликта устроили драку на проезжей части Кутузовского проспекте в Москве", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка полиции сообщили ТАСС, что после дорожного конфликта проводится проверка.

По данным некоторых СМИ, за рулем BMW находился водитель экс-резидента Comedy Club Гавриила Гордеева, известного как Гавр.

 

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