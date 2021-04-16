Число дел о преступлениях в отношении детей за 10 лет выросло почти на 50%

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Количество уголовных дел о преступлениях в отношении детей за последние 10 лет выросло почти на 50%. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко по итогам совещания с представителями медицинских учреждений, которое провел глава ведомства Александр Бастрыкин.

"За 10 лет число возбужденных уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних увеличилось более чем на 48%, а количество дел, направленных в суд, выросло на 34%", - сообщила Петренко. Бастрыкин такую тенденцию назвал печальной.

Он подчеркнул, что в СК России придерживаются жесткой позиции и привлекают к ответственности лиц, склоняющих детей к суицидам и другим опасным деяниям.