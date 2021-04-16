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В Брянске девятиклассник выпал из окна школы

Юноша остался жив и сейчас находится в больнице

ТАСС, 16 апреля. Ученик девятого класса выпал в пятницу днем из окна четвертого этажа в одной из школ Брянска. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Брянской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - говорится в сообщении.

Получившего травмы школьника доставили в больницу, где сейчас оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

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