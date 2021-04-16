{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Сухая трава загорелась около дач в Красноярске

Площадь возгорания составляет около 2 га

КРАСНОЯРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют возгорание сухой травы на площади около 2 га в Красноярске возле садового товарищества. Есть угроза распространения огня, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"Красноярск, СНТ "Мечта-2". Пожар сухой растительности на площади 2 га. Есть угроза распространения огня на садовое общество. На месте работают 12 человек, три единицы техники, дополнительно к месту следуют 12 человек и три единицы техники", - сообщили в пресс-службе.

Краевой главк МЧС накануне предупреждал жителей региона о резком потеплении до плюс 15 градусов. Многие граждане уже начинают подготовку к дачному сезону, сжигают мусор и сухую траву на своих участках, что может привести к пожарам. На текущей неделе в Красноярском крае уже возбуждено 14 административных дел за пал сухой травы, устанавливаются виновные.

Теги
РоссияКрасноярский край
Двух жителей Смоленска задержали за стрельбу из окна
По данным полиции, выстрелы производились из охолощенного оружия
Читать полностью