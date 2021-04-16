Сухая трава загорелась около дач в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют возгорание сухой травы на площади около 2 га в Красноярске возле садового товарищества. Есть угроза распространения огня, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"Красноярск, СНТ "Мечта-2". Пожар сухой растительности на площади 2 га. Есть угроза распространения огня на садовое общество. На месте работают 12 человек, три единицы техники, дополнительно к месту следуют 12 человек и три единицы техники", - сообщили в пресс-службе.

Краевой главк МЧС накануне предупреждал жителей региона о резком потеплении до плюс 15 градусов. Многие граждане уже начинают подготовку к дачному сезону, сжигают мусор и сухую траву на своих участках, что может привести к пожарам. На текущей неделе в Красноярском крае уже возбуждено 14 административных дел за пал сухой травы, устанавливаются виновные.